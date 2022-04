Brasileira Eliane Elias ganha Grammy de melhor álbum de jazz latino pela 2ª vez

Eliane Elias, pianista e cantora paulistana de 62 anos, venceu o prêmio Grammy na categoria melhor álbum de jazz latino, com o trabalho em "Mirror Mirror".

A vitória de Eliane foi anunciada antes da cerimônia principal, marcada para às 21h (horário de Brasília) deste domingo (3), na noite mais esperada do ano na indústria da música. A artista, porém, não esteve presente para receber o prêmio.

Os também pianistas Chick Corea e Chucho Valdés integram o trabalho premiado. O primeiro artista morreu em fevereiro deste ano, e também foi premiado na categoria "solo de jazz improvisado" por "Humpty Dumpty".

A artista brasileira começou a carreia em 1984, com "Amanda", e já gravou um álbum com Herbie Hancock, um dos maiores representantes da história do jazz.

Essa é a segunda vez que Eliane vence na categoria melhor álbum de jazz latino, a primeira foi em 2016, com o trabalho "Made in Brazil". Em 2017, a paulistana também venceu um Grammy Latino por conta do trabalho realizado no álbum "Dance of Time".