Vera de Maria Maga é a campeã do The Voice +

Vera de Maria Maga, integrante do time Toni Garrido, é a grande vencedora da 2ª temporada do The Voice +. A participante de 62 anos foi escolhida por votação online durante a exibição do último programa, na tarde deste domingo (3) e, com 34,86%, foi a preferida do público após cantar “Índia”, canção famosa na voz de Gal Costa.

A Semifinal e a Final foram disputadas no mesmo programa. Na primeira etapa, os técnicos Carlinhos Brown, Fafá de Belém, Ludmilla e Toni Garrido selecionaram apenas uma voz entre as quatro remanescentes de cada time.

Já na Final, Maurício Gasperini (time Ludmilla), Dionisya Moreira (time Carlinhos Brown), Vera de Maria Maga, (time Toni Garrido) e Marcília de Queiroz Pinheiro (time Fafá de Belém) disputaram a preferência do público ao prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Audições às Cegas

Ao todo, o programa teve 48 vozes selecionadas para a disputa nas Audições às Cegas, segundo informações do gshow.

Após o Tira-Teima, 32 seguiram na competição e na fase Top dos Tops, foram selecionados os 16 semifinalistas que participaram do programa deste domingo. O The Voice + contou com mais de 120 apresentações em cerca de dois meses de programa.