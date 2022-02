Beto Barbosa é revelado neste domingo no The Masked Singer Brasil

Mais um rosto foi revelado no The Masked Singer Brasil. Após retirar a parte superior da fantasia, o cantor Beto Barbosa, 66 anos, foi desmascarado na edição deste domingo (13), surpreendendo o público como palpite certeiro do humorista Eduardo Sterblitch no programa da Globo.

Vestido como Boto, o participante cantou "Menino do Rio", de Caetano Veloso, mas foi batido pelo rival da chave, o Pavão, com apresentação de "The Lady Is a Tramp", de Frank Sinatra. Este ganhou com 77% dos votos da plateia e ainda foi declarado como o melhor do episódio pelos jurados, que receberam o cantor Péricles como convidado especial.

Antes de ser revelado, houve palpites bem distintos da bancada. Entre as sugestões, estavam o ator Thiago Lacerda (Péricles), o cantor Elymar Santos (Taís Araujo), o ginasta Diego Hypolito (Tatá Werneck) e o ator Rodrigo Santoro (Rodrigo Lombardi).

Apontado como "Boto Barbosa" por Sterblitch, o artista comentou o simbolismo em trajar-se como o animal, ameaçado de extinção, e a felicidade em participar da atração televisiva. "O artista tem que se aventurar, buscar as possibilidades dele e ensinar as pessoas", pontuou.

Detalhes do programa

Neste domingo, houve três combates: Camaleão contra Caranguejo, Robô contra Dragão e Pavão contra Boto.

No primeiro combate, o Camaleão performou "Poker Face", hit da cantora Lady Gaga, levou a melhor, com 84% dos votos. O Caranguejo trouxe uma versão de "Ginga", de Iza, mas não agradou tanto a plateia.

Já no segundo combate, a disputa foi levemente mais acirrada: o Robô ganhou a concorrência após cantar "Envolvidão", de Rael, obtendo 65% da preferência na votação.

O adversário, que cantou "Fulminante", de Mumuzinho, juntou-se ao Caranguejo e ao Boto, mas foi salvo posteriormente.

