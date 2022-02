Natural de Quixadá, agricultor cover de Zé Ramalho é classificado no The Voice +

Orgulho cearense no The Voice +. Neste domingo (6), em mais um dia de Audições às Cegas, o agricultor Walter Ramalho foi classificado para a próxima fase do programa – voltado para a descoberta de talentos que possuem mais de 50 anos de idade.

Aos 66 anos e natural de Quixadá, Sertão Central do Estado, Walter conquistou o coração da plateia e dos jurados ao interpretar a música “Entre a Serpente e a Estrela (Amarillo By Morning)”, sucesso na voz de Zé Ramalho. Carlinhos Brown e Ludmila viraram as cadeiras para o cearense, que escolheu o time de Brown.

Walter Ramalho, como é conhecido no meio artístico, nasceu no distrito de Custódio, zona rural de Quixadá. O Instagram do artista é repleto de imagens onde ele aparece fazendo apresentações musicais, atuando principalmente como cover de Zé Ramalho – de quem pegou emprestado o sobrenome.

Trajetória

A relação de Walter com a música começou cedo, aos 8 anos. Além da afinidade com as composições de Zé Ramalho, a similaridade entre ele e o artista paraibano fez com que o agricultor se aperfeiçoasse no segmento, passando a se apresentar em diversos espaços da cidade natal e de regiões vizinhas.

Os traços marcantes do rosto, a semelhança da idade, do cabelo e, principalmente, da voz, o levaram a ficar conhecido como Zé Ramalho do Sertão. Não à toa, Walter Ramalho é considerado o maior cover nacional de Zé Ramalho.