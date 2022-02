Conheça os cearenses de Ubajara e do Crato classificados para a próxima fase do The Voice+

O Ceará mostrou, mais uma vez, talento e potência para todo o Brasil. A competição The Voice + recebeu os cearenses Eliane Vidal e Avelino Bezerra neste domingo (13), no terceiro dia de Audições às Cegas, e os representantes vindos do Estado conseguiram avançar para a próxima fase da competição.

A primeira a subir ao palco e ser agraciada pela vontade de ser recebida pelos jurados foi Eliane Vidal. Entoando a canção "Resposta ao Tempo", de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, ela fez Toni Garrido e Ludmilla virarem as cadeiras para si, escolhendo o vocalista do grupo Cidade Negra.

Em seguida, veio Avelino para completar a dobradinha cearense. Após apresentar uma versão de "Reconvexo", sucesso da carreira de Caetano Veloso, o cearense conseguiu encantar o público e fazer Toni Garrido, Carlinhos Brown, Ludmilla e Fafá de Belém virarem as cadeiras de um por um, sendo ovacionado pela plateia.

Com isso, ele escolheu ficar sob a tutoria de Carlinhos Brown para seguir adiante no programa, voltado para a descoberta de vozes promissoras com mais de 50 anos de idade.

Quem são os participantes vindos do Ceará

Natural de Ubajara, Eliane Vidal tem 71 anos, mas vive desde os quatro em São Paulo, residindo atualmente em Rio das Pedras. Filha de professor de música, ela tem 14 irmãos que seguiram os passos do pai — seja com o microfone, seja com instrumentos musicais, todos enveredaram pelos rumos da arte.

Depois da performance, os jurados ressaltaram a qualidade técnica do vibrato da concorrente, com bastante controle. "A música é um sonho pra mim, eu não esperava jamais passar isso aqui, é uma realização. É a prova que o sonho não envelhece", comentou ela.

Já o cantor Avelino Bezerra tem 66 anos e é natural do Crato, mas vive em Campinas (SP) atualmente. Autodefinido como "retirante nordestino", o participante começou a cantar ainda na infância, aos seis anos, quando cantarolava ao redor de uma fogueira costumeiramente acesa pelos familiares, que se reuniam em meio à falta de energia elétrica.

Emocionados, os jurados ressaltaram a emoção presente no timbre da voz, mantida mesmo com o nervosismo de estar no palco. "Pretendo um dia cantar na minha casa; preparei uma casa linda para receber amigos e fazer meu teatro", revelou antes de escolher o seu time.

Programa deste domingo

Neste domingo, também passaram pelo programa os cantores Jurandir Vieira, Dilma Oliveira, Ione Papas, Junior Vieira, Emílio Seresteiro, Regina Dias, Ernesto Aun, Sarita, Elaine Anunan, Luciene Sampaio, Geraldo Mamedh e Sandra Frascá.

Ao longo da competição, Carlinhos Brown, Fafá de Belém, Ludmilla e Toni Garrido têm a missão de selecionar, cada um, 12 cantores, que passarão por fases eliminatórias. O vencedor da disputa recebe como prêmio R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn