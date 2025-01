Nesta quarta-feira (29), o Big Fone tocou mais uma vez na casa do BBB 25 e foi atendido por Eva.

De acordo com a dinâmica adiantada pelo apresentador Tadeu Schmidt, o telefone do reality irá presentear o participante com um almoço especial, mas também influenciar nos rumos do jogo.

Conforme o apresentador, a dupla Eva e Renata terá direito a um almoço especial. As duplas convidadas foram Guilherme e Delma e Maike e Gabriel.

As três duplas terão que decidir, no momento, qual delas ficará imune. No entanto, todo o almoço, incluindo as conversas e discussões sobre a decisão, será transmitido, com áudio e vídeo, para todos os participantes da edição.

Consequências

Os integrantes do almoço especial terão de definir consequências para os participantes que ficaram na casa:

1 pessoa para ficar do Show de Quarta, trancada na casa

2 pessoas para trocar de quarto

2 pessoas para ficarem amarradas juntas

Ainda não se sabe como serão as escolhas. As ações foram divulgadas pelo apresentador Tadeu Schmidt nas redes sociais.