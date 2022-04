Baterista do Sepultura quebra perna em show nos Estados Unidos

O baterista do Sepultura, Eloy Casagrande, quebrou a perna direita em um acidente durante um show, realizado no domingo (3), em El Paso, no Texas, Estados Unidos. Devido ao incidente, o músico não poderá acompanhar a banda brasileira pela restante da turnê.

A informação foi compartilhada pelo próprio artista nas redes sociais, nessa segunda-feira (4), acompanhada da imagem de uma radiografia da perna. Horas após a publicação, o post foi apagado e republicado no início da tarde desta terça-feira (5).

“É com profunda tristeza que venho anunciar que infelizmente quebrei a minha perna direita. Ontem, no show de El Paso, durante o intervalo entre as músicas eu acabei caindo do palco e fraturando a tíbia e a fíbula”, escreveu na legenda. “Estou voltando para o Brasil para começar a recuperação. Peço seu apoio neste momento”.

O baterista ainda explicou que a turnê do Sepultura seguirá sem ele. Momentos depois, a banda anunciou que Bruno Valverde, do Angra, substituirá o músico. O grupo se apresenta nesta terça-feira em Phoenix e, na quarta-feira (6), em São Diego, ambos nos EUA.

Foto: reprodução/redes sociais

Telegram

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn