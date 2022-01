"Baby Shark" é o primeiro vídeo no YouTube a atingir 10 bilhões de visualizações

O vídeo da canção infantil "Baby Shark" se tornou o primeiro do YouTube a bater a marca de 10 bilhões de visualizações, se tornando o único até então com este feito.

O vídeo da canção produzida na Coreia do Sul já era o mais assistido da plataforma desde novembro de 2020, quando ultrapassou "Despacito", segundo informações do G1.

Com 2 minutos e 16 segundos de duração, o vídeo foi postado no YouTube pela primeira vez em 17 de junho de 2016. A partir de então, virou sucesso absoluto entre as crianças mundo afora.

A canção é um remix de uma música de acampamento americano da produtora Pinkfong, com sede em Seul.