O primeiro Mercúrio retrógrado do ano começa nesta sexta-feira (14). O fenômeno é o movimento de retrocesso em que o planeta realiza em relação a quem observa a partir da Terra.

O primeiro de 2022 começa às 8h41 de sexta-feira, 14 de janeiro, e vai até 4 de fevereiro de 2022, à 01h12.

Para que a influência da retrogradação possa ser mais positiva do que negativa, é preciso compreendê-la com outro olhos, tentando identificar o que podemos aprender durante esse período.

Mercúrio Retrógrado 2022 datas:

● 14/01 a 03/02

● 10/05 a 02/06

● 09/09 a 02/10

● 29/12 a 18/01/2023

Diferentes de outros anos, em 2022 vamos ter uma quarta data, mas que é bem no finalzinho do ano e, por isso, deve influenciar mais 2023 do que o ano vivido.

O que significa Mercúrio Retrógrado?

A astróloga Vic Costa do Astrocentro aponta que o período é de muita influência na comunicação, aprendizado e racionalidade. É um momento de reforçar o lado intelectual, mas ao mesmo tempo socializando através da comunicação para conquistarmos tudo aquilo que queremos.