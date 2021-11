Mercúrio Retrógrado 2022: o que cada signo pode aprender

Mercúrio fica em movimento retrógrado cerca de três vezes em todos os anos. A sua duração é de aproximadamente três semanas. Tendo isso em mente, percebemos que não é interessante para ninguém enxergar esse trânsito como uma “pedra no caminho”, porque ele não deixará de acontecer.

Para que a influência da retrogradação possa ser mais positiva do que negativa, é preciso compreendê-la com outro olhos, tentando identificar o que podemos aprender durante esse período. Para isso, conversamos com a astróloga Vic Costa do Astrocentro, que nos explicou um pouco sobre o que cada signo pode aprender com Mercúrio Retrógrado 2022, confira:

As datas de Mercúrio Retrógrado em 2022

Na astrologia, durante esse novo ano, o planeta regente será Mercúrio. Isso significa que teremos muita influência de comunicação, aprendizado e racionalidade. É um momento que vamos reforçar o nosso lado intelectual, mas ao mesmo tempo socializando através da comunicação para conquistarmos tudo aquilo que queremos.

Só que, como em todos os anos, teremos uma movimentação retrógrada deste planeta. O que significa que ele vai parecer - do ponto de vista da Terra - que está rotacionando pelo lado contrário.

Essa mudança faz com que sua energia também mude e que tenhamos que nos adaptar a essa nova situação. É por isso que é importante sabermos quando será esse período, para não ficarmos presos em uma energia que terá muita influência na nossa vida (que parecerá azar) e nos reinventarmos para realizar tudo o que planejamos.

Mercúrio Retrógrado 2022 datas:

● 14/01 a 03/02

● 10/05 a 02/06

● 09/09 a 02/10

● 29/12 a 18/01/2023

Ao contrário dos outros anos, em 2022 vamos ter uma quarta data, mas que é bem no finalzinho do ano e por isso vai influenciar mais 2023 do que o ano vivido. Mas é realmente necessário sabermos para não fazermos planos sem alternativas se precisarmos mudar.

Mercúrio retrógrado 2022 e o que os signos vão aprender

Como citamos anteriormente, o Mercúrio Retrógrado em 2022 será um momento de se reinventar. Hora de sair da nossa zona de conforto e ir atrás dos nossos objetivos por um ângulo diferente se não quisermos perder tempo em insistir em algo que não vai dar certo naquele instante.

Assim, cada signo possui uma forma de reagir a isso tudo e por isso todos eles acabam passando por fases de aprendizados diferentes. É por isso que vamos listar agora o que cada um deles precisará desenvolver nesse momento.

Está pronta para saber qual será a sua missão? Confira:

ÁRIES

Durante a retrogradação, os problemas como introspecção deixam os arianos especialmente vulneráveis e irritados. A lição de mercúrio retrógrado: entender que o controle é uma noção ilusória e que viver em prol de mantê-lo, na verdade, não é viver plenamente.

TOURO

Os imprevistos causados pelo movimento retrógrado de Mercúrio fazem com que esse período se configure como um teste de paciência. Porém, esses contratempos acontecem exatamente para que você seja impulsionado a sair da rotina e deixar para seus medos.

GÊMEOS

Os geminianos são regidos por Mercúrio. Esse movimento dificulta o seu raciocínio e faz com que você fique irritado por não conseguir ser tão produtivo como de costume. Isso acontece exatamente para que você pare, reflita e analise o quão acelerado tem sido o seu pensamento.

CÂNCER

Os Cancerianos podem não achar tão ruim o efeito de mercúrio retrógrado 2022, considerando que esse exige uma postura mais calma e cautelosa para levar a vida. Os contratempos gerados por esse movimento de Mercúrio farão com que você seja obrigado a encarar esse fato.

LEÃO

Durante a retrogradação, os leoninos são direcionados a olhar para dentro e entrar em contato com assuntos e sentimentos que estão mal resolvidos. Esse movimento de mercúrio retrógrado 2022 evidencia a necessidade de resolver as pendências.

VIRGEM

Esse movimento também gera imprevistos que te fazem encarar o fato de que você não tem controle sobre quase nada além das suas próprias reações. Sendo assim, perder a razão em prol desses contratempos de nada adianta e você precisa perceber isso para levar uma vida mais leve.

LIBRA

A retrogradação de Mercúrio representa um momento de revisar suas prioridades, e é necessário se lembrar que você mesmo e as suas necessidades são as principais delas.

ESCORPIÃO

Os nativos de Escorpião tendem a se sentir irritados com a falta de controle que é evidenciada durante o mercúrio retrógrado. Evidência que você tende a se agarrar às poucas coisas que pode controlar, para não admitir a sua vulnerabilidade.

SAGITÁRIO

A retrogradação também te convida a repensar a forma como você tem levado os seus relacionamentos pessoais e profissionais.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio retrógrado em 2022 te convida a ter cuidado com a forma de se expressar quando você não entende o sentimento ou a motivação das ações de outras pessoas.

AQUÁRIO

Os nativos de Aquário sentem muita dificuldade em manter sua produtividade e cumprir com seus compromissos quando Mercúrio está retrógrado.

PEIXES

Esse movimento de mercúrio retrógrado te convida a refletir sobre o que tem sido sua prioridade em sua vida, porque isso está diretamente relacionado com a sua autoestima e o seu senso de utilidade para os outros.

