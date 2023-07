Babi Cruz posta foto cuidando de Arlindo Cruz em hospital: 'nosso amor vai além do meu querer'

Babi Cruz aparece em uma sequência de fotos no Instagram abraçada beijando o sambista Arlindo Cruz no hospital. Em fevereiro, ela assumiu namoro com André Caetano. Eles se conheceram durante as eleições do último ano, quando André foi coordenador da campanha de Babi enquanto ela concorria a uma vaga de deputada estadual, no Rio de Janeiro.

"O nosso amor vai além do meu querer. Transcende a matéria. É da alma e do espírito", escreveu ela na legenda do post em que aparece dando carinho ao artista que está em estado vegetativo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017.

Em entrevista concedida ao Em Off, em fevereiro deste ano, Babi disse que “está na hora de pensar em mim”.

"Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu viera me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", diz Babi.