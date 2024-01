Atriz que fez 'bebê sol' dos Teletubbies dá à luz primeiro filho

A atriz Jess Smith, que fez o bebê sol em Teletubbies, anunciou que deu à luz o primeiro filho. Ela compartilhou a novidade por meio do Instagram nessa segunda-feira (15), mas não divulgou o nome e o sexo do primogênito.

A criança é fruto do relacionamento da atriz com o namorado Ricky Latham. Uma foto publicada por Jess mostra a mão do bebê com a seguinte legenda: "Uma semana inteira de você".

Veja publicação:

Jess tem 29 anos e participou de todos os episódios da série infantil clássica entre 1997 e 2003.

Na atração, ela era a bebê cujo rosto brilhava no céu azul da terra dos Tubbies Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa and Po.