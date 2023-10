Atores da série 'Fauda', da Netflix, estão servindo na guerra de Israel

Idan Amedi e Lior Raz, atores na série "Fauda", da Netflix, estão servindo ao exército israelense, no conflito contra o grupo Hamas. A guerra iniciou no último sábado (7). Nas redes sociais, Amedi, intérprete de Sagi, explicou o porquê do seu alistamento.

"Para o povo israelense e soldados, é o Idan Amedi. Estou usando este uniforme. Não é uma cena de "Fauda". Esta é a vida real. Soldados chegaram aqui após o ataque do último sábado (7)”, afirmou Amedi.

Amedi disse ainda que o objetivo de lutar por Israel é para proteger familiares e crianças. "Estamos aqui para proteger nossas crianças, nossas famílias, nossa casa. Garanto a vocês que não vamos parar até ganhar esta guerra. Também quero agradecer ao povo de Israel. Suas cartas e desenhos nos mantêm fortes. Eu amo vocês e espero tempos melhores em breve", concluiu.

Já o protagonista da série "Fauda", Lior Raz, divulgou um vídeo abrigando de bombardeios enquanto participava de uma missão de resgate na cidade de Sderot, em Israel.

"Fomos enviados para resgatar duas famílias da Avenida bombardeada. O principal é não ter medo nenhum!! Acompanhado por Yohanan Plesner e Avi Yissascharov, dirigi-me para o sul para me juntar a centenas de corajosos voluntários "Brotheers in Armas" que trabalharam incansavelmente para ajudar a população no sul de Israel", escreveu no Instagram.

Conforme o IMDb, site que compila histórico de atores, Raz é conhecido pelo seu trabalho em "Fauda" (2015), "Hit & Run" (2021) e "Esquadrão 6" (2019). O ator é casado com Meital Berdah e tem três filhos.

A organização "Brother in Arms", segundo o jornal o GLOBO, se opõe à reforma judicial proposta pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Veja sinopse de "Fauda"

A série aborda um ex-agente israelense voltando à ativa para capturar um bombatente paleste que ele achou que tivesse matado.

Com isto, inicia-se uma sucessão de acontecimentos envolvendo o conflito histórico. Há quatro temporadas disponíveis na Netflix.

Outros atores envolvidos na guerra entre Israel e Hamas

Nascido em Tel Aviv, Guy Shalom, conhecido por estrelar "The Stronghold", também está na linha de combate com o exército israelense.

Ao The Hollywood Reporter, o ator disse que o conflito atual o fez se sentir na pele de seu peronagem.

"Eu interpretei um soldado que guardava um posto avançado israelense que sofre um ataque surpresa egípcio durante a Guerra do Yom Kippur. Quem poderia imaginar que 50 anos depois, Guy, o civil, se sentiria igual ao meu personagem, Yaron, o soldado? Na manhã de sábado fui acordado por sirenes e com o som vieram combatentes do Hamas", disse a estrela da série disponível no Prime Video.