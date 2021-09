Ator de 'Carinha de Anjo', Luiz Carlos Araújo pode ter morrido por asfixiofilia; polícia investiga

A morte do ator Luiz Carlos Araújo, conhecido pelo trabalho na novela 'Carinho de Anjo', continua sob investigação pela Polícia Civil de São Paulo. Uma das hipóteses é de que o artista tenha falecido por conta de uma asfixia acidental.

O corpo de Luiz foi encontrado no fim da tarde do último sábado (11), em São Paulo. Ele estava deitado na cama, com um saco na cabeça. Até o momento, o caso está sob investigação do 3° Distrito Policial, em Campos Elíseos, localizado na Rua Aurora, na capital paulista.

As buscas pelo ator, que tinha 42 anos, só começaram após suspeitas das amigas. Luiz Carlos estava sem responder mensagens há três dias, o que levou os mais próximos a procurarem meios de adentrar no imóvel onde ele residia.

Hipóteses da investigação

Em entrevista ao programa 'Melhor da Tarde', da Band, o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Seccional Centro/Capital, informou que a principal hipótese sobre a causa da morte ainda não é homicídio.

"Primeiro, porque não há sinal de violência no apartamento. Estava trancado por dentro, o chaveiro teve um trabalho enorme para abrir. E, existe uma prática sexual que é a asfixiofilia, que a pessoa coloca um saco na cabeça para ter mais prazer", relatou.

Luiz Carlos morava em um prédio que não conta com portaria 24h ou câmeras de segurança. Entretanto, o apartamento do artista possuía circuito de vigilância pessoal, inclusive no quarto onde o corpo foi encontrado.