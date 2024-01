Ator clama por apoio financeiro a Retiro dos Artistas: 'Por que pedimos pelo amor de Deus?'

O ator Stepan Nercessian, presidente do Retiro dos Artistas, reclamou da falta de apoio financeiro à instituição, localizada em Pechincha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fundado em 1918, o Retiro acolhe artistas idosos que estão com dificuldades financeiras e emocionais, são abandonados pela família ou não têm onde morar.

Segundo o jornal O Globo, a instituição entrou em 2024 com um déficit de aproximadamente R$ 50 mil, que estava sendo pago até o fim do ano passado por um político cujo nome não revelado. Em entrevista ao veículo, Stephan criticou a falta de mobilização da classe artística para ajudar o Retiro.

"Vou atrás de empresário, advogado e político para pedir que não cortem a água. Mas artista tem que ter consciência, deviam vir aqui sempre. Quando vêm, ficam encantados. Fui até num psicólogo para entender por que os artistas se mobilizam até para salvar hamster e aqui temos que pedir pelo amor de Deus. O psicólogo respondeu que talvez seja resquício daquele passado, de eles não quererem se ver nessa imagem de 'olha o que vai acontecer com você'", declarou.

O retiro completará 106 anos neste ano e a administração do local tem esperanças de restaurar o casarão e o teatro Iracema de Alencar, além de implantar um projeto de energia solar para sanar com a conta de luz, que é de R$ 30 mil mensais.