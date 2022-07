Atitude de Luisa Mell com a 'mulher da casa abandonada' gera memes e críticas na web

O resgate de um cachorro do imóvel de Margarida Bonetti, que ficou conhecida como "A mulher da casa abandonada", rendeu a Luisa Mell críticas nas redes sociais. Internautas a acusaram de oportunismo enquanto outros ironizaram a conduta dela durante a busca e apreensão feita pela Polícia Civil.

Bonetti foi alvo de um mandado judicial nessa quarta-feira (20). Ela resistiu à entrada dos policiais e entrou em luta corporal com os agentes de segurança após ter um animal de estimação levado.

Luisa Mell acompanhou os trabalhos policiais e chegou a transmitir a ofensiva no Instagram. A ativista relatou ter sido agredida pela idosa.

"Os policiais que o encontraram. Estava [o animal] muito assustado, quando a gente entrou ela arrancou o cachorro da minha mão, enfiou dentro da malha [da blusa] e começou sufocar o cachorro. Eu peguei ele e saí correndo", disse.

Em seguida, Luisa Mell alegou ter sido proibida de entrar na mansão, momento em que discutiu com Margarida. "Eu falei: 'Você vai matar o cachorro', ela falou: 'Vocês querem tirar tudo de mim'. Ela falou que o cachorro era dela e que não íamos levar. Ela não quis dar, a delegada pediu, quando eu peguei, ela me deu uma gravata e saiu atrás de mim. Eu não posso ir lá atrás, ela vai me bater, ela veio para bater. Ela bateu nos policiais".

Críticas

Para os internautas, a ativista desvirtuou o objetivo da ação policial e chamou a atenção para si. "Parabéns Luisa Mell, conseguiu transformar um assunto de escravidão (seríssimo) em holofote para si. Desnecessário. Nota 0!", criticou.

Outro usuário repercutiu o boato espalhado pela própria Luisa Mell de que a presença na ofensiva seria para verificar uma denúncia de abuso de "gatos", quando, na verdade, se tratava de irregularidades em instalações elétricas.

"Na busca completamente desenfreada por protagonismo, Luisa Mell agora se responsabilizando por animais literais e também metafóricos. Vai atrás dos gatos de luz, dos macacos hidráulicos, das tartarugas de pavimentação, etc".

Veja reações na web