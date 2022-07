Casa abandonada do podcast com Margarida Bonetti é autuada por falta de limpeza em São Paulo

A casa abandonada em Higienópolis, que é a figura do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", onde mora Margarida Bonetti, foi autuada pela Secretaria Municipal das Subprefeituras de São Paulo por conta da falta de limpeza. O imóvel não tem manutenção há anos e pessoas já reclamaram de mau cheiro.

Fotos do interior da casa, inclusive, mostram sujeira e muitos objetos empilhados, além do rosto de Margarida sem pomada. Bonetti ficou conhecida no podcast de Chico Felitti, da Folha de S. Paulo, por ser acusada de escravizar uma empregada doméstica brasileira nos Estados Unidos.

Legenda: A cena Margarida sem a pomada no rosto e na presença de mais pessoas é incomum Foto: Reprodução

A residência é ainda alvo de disputa judicial. O IPTU da casa, que é torno de cerca de R$ 30 mil por ano, está em dia. A irmã de Margarida chegou a dizer que paga as despesas dela.

O endereço é alvo de mistérios. Não se sabe o paradeiro da mulher, que saiu da casa abandonada após se sentir ameaçada com a repercussão do podcast e também porque o imóvel foi alvo de um tiro.

