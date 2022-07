Fotos mostram Margarida Bonetti sem pomada no rosto e área interna da 'casa abandonada'

Uma série de fotos de Margarida Bonetti, a protagonista do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", mostra ela sem pomada no rosto e em meio à bagunça do casarão, em São Paulo. Nos registros divulgados nas redes sociais, há cômodos com muitos itens acumulados e empilhados.

É possível perceber ainda que vários dos objetos são bem antigos. Há também pilhas de sujeira e lixo. As imagens seriam parte de processo que envolve a herança de Margarida, segundo o colunista Fefito, do Uol.

Os registros, que não são recentes, corroboram o que se sabe sobre o estilo de vida da mulher, que vivia enclausurada. Ela chega a jogar sacos com excrementos fora. Margarida não está mais no casarão, e o paradeiro dela é desconhecido.

Legenda: A casa é repleta de objetos empilhados, antigos e sujos Foto: Reprodução

A história de Margarida ficou conhecida no podcast do jornalista Chico Felitti, da Folha de S. Paulo. Ela é uma foragida do FBI há mais de 20 anos, por escravizar uma empregada brasileira junto ao marido, Renê Bonetti.

Margarida é uma figura misteriosa no casarão do bairro Higienópolis, um dos mais antigos e nobres de São Paulo. Ela mal faz aparições, e quando faz, é com o rosto coberto por uma pomada não identificada.

A mulher morava na casa desde que ela o marido foram condenados a seis anos de prisão nos EUA. Margarida conseguiu fugir para o Brasil antes de ser presa, durante as investigações, e passou a morar na casa dos pais.

Nos dois próximos episódios do podcast de Chico Felitti, Margarida contará sua versão da história. Segundo declaração de Felitti ao podcast "Um Milkshake Chamado Wanda", ela foi entrevistada a muito custo. Ele revelou que chegou a acampar e "ficar na sarjeta" só esperando por ela, que corria todas as vezes que o via. A conversa aconteceu, mas não foi dentro da casa.