Ministro publica vídeo de homem desperdiçando gasolina e apaga post após repercussão

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, publicou um vídeo nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (8), mostrando um homem derramando gasolina em um posto após queda no preço dos combustíveis.

"Gasolina baixou, deixa derramar", dizia o motorista. "Bom demais ver a alegria do brasileiro", escreveu o gestor federal no Twitter. Contudo, após a repercussão negativa do caso, Sachsida apagou a postagem.

O vídeo

No vídeo, um motorista está em um posto de combustíveis abastecendo o próprio carro quando retira a bomba da mão do frentista e derrama a gasolina em cima do veículo.

Ele vocifera palavras de baixo calão e cita o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) várias vezes. "Deixa derramar, deixa, deixa derramar", grita, enquanto litros do combustível se espalham pelo chão.

Legenda: Homem tira a bomba de gasolina da mão do frentista para deixar que combustível derrame. Foto: Reprodução

"Bom demais ver a alegria do brasileiro com a queda do preço da gasolina. Deixo meu abraço a esse brasileiro que não conheço mas que alegrou meu dia com sua alegria e bom humor! Boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus", escreveu Sachsida no Twitter ao publicar as imagens. À tarde, ele já tinha apagado o conteúdo.

Repercussão

Nos comentários, seguidores fizeram uma série de críticas ao ministro. "Poderia ter colocado fogo no posto. Sachsida não passa de um irresponsável", escreveu um usuário.

O homem levantou uma questão pertinente, uma vez que o derramamento de combustível poderia ter provocado um incêndio ou uma explosão no posto. Além disso, as substâncias são prejudiciais ao solo.