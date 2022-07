Capitão da Marinha suspeito de matar os pais do ex-namorado é denunciado pelo MPRJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira (7), o oficial da marinha Cristiano da Silva Lacerda pelos homicídios triplamente qualificados do casal de cearenses Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho, pais do ex-namorado dele, Felipe da Silva Coelho.

O crime aconteceu no último dia 24 de junho, no bairro Jardim Botânico, localizado na Zona Sul do Rio Janeiro. Os dois idosos cearenses foram assassinados a facadas, e o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Leia mais Segurança Casal de cearenses é morto a facadas no Rio de Janeiro; suspeito é da Marinha e genro das vítimas

A ação teria sido motivada por uma crise de ciúmes por parte do oficial da marinha Cristiano da Silva Lacerda, 40 anos. Após mandar mensagem para o ex-namorado, Felipe da Silva Coelho, pedindo para ele retornar a casa, Cristiano teria matado os pais do cearense a facadas.

Segundo o MPRJ, Cristiano foi denunciado nas penas do artigo 121 e do artigo 61. Além disso, também foi solicitado à 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital o pagamento de uma indenização a cada um dos filhos das vítimas pelos danos morais.

Entenda o caso

O 2º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Botafogo, foi acionado às 00h55 do dia 28 de junho para um suposto suicídio. No entanto, no local, constataram ser um caso de duplo homicídio causado por arma branca.

Felipe, filho das vítimas, estava no play do condomínio, afirmando que os pais estavam mortos no apartamento. As vítimas foram encontradas no sofá-cama da sala.

Já Cristiano estava desacordado, apresentando elevado estado de embriaguez, segurando uma faca suja com sangue e tendo uma garrafa de bebida alcoólica ao lado. Além disso, caixas da medicação controlada Clonazepan foram encontradas dentro do imóvel.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil