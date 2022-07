Margarida Bonetti, da 'casa abandonada', fugiu após janela do local ser atingida por tiro, diz irmã

Margarida Bonetti, a protagonista da história do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", teria fugido do local, em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, após uma janela do imóvel ser atingida por um tiro. A informação foi dada pela irmã dela, Rosa Vicente de Azevedo, em depoimento à Polícia Civil de São Paulo.

O caso de Margarida, além de acompanhado pelo Brasil por meio do podcast de Chico Felitti para a Folha de S. Paulo, é investigado pela Polícia para saber se ela tem distúrbio psiquiátrico e sofreu abandono de incapaz. As informações são do Uol.

Segundo Rosa, Margarida sofreu com a repercussão do podcast, que revelou que ela e o marido Renê Bonetti mantiveram uma empregada em condições análogas à escravidão por 20 anos nos Estados Unidos. Ela diz que pessoas iam à mansão xingar e atirar objetos

"Em certo dia, ocorreu um disparo de arma de fogo que atingiu uma das janelas", informou a irmã da mulher, em depoimento nessa segunda-feira (11).

O relato continua informando que "Margarida não se encontra mais na residência, pois está temerosa pela sua vida e integridade física".

Ainda de acordo com Rosa, Margarida não tem "problema de ordem mental". Segundo o depoimento, ela também relatou que é a responsável pelo sustento da irmã, cuidando de alimentação, vestuário, calçados, além de dinheiro para compras e locomoção.

Margarida Bonetti

Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti é filha do médico paulistano Geraldo Vicente de Azevedo e neta de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, este último conhecido como o Barão de Bocaina.

Ela vivia mansão abandonada em Higienópolis desde que fugiu dos Estados Unidos, acusada de ter mantido uma funcionária em condições análogas à escravidão. Por conta disso, aparece na lista de procurados do FBI. O crime teria ocorrido entre 1970 e a virada dos anos 2000.

Legenda: A cena Margarida sem a pomada no rosto e na presença de mais pessoas é incomum Foto: Reprodução

A "casa abandonada" teve registros internos divulgados recentemente nas redes sociais. Há cômodos com muitos itens acumulados e empilhados. É possível perceber ainda que vários dos objetos são bem antigos. Há também pilhas de sujeira e lixo.

Legenda: A casa é repleta de objetos empilhados, antigos e sujos Foto: Reprodução

A mansão tem ainda uma situação precária de higiene. Margarida vivia no local sem água, energia ou sistema de esgoto. Testemunhas relataram que viam ela jogando excrementos pela janela, em sacos.