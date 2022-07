Casa de Margarida Bonetti passa por busca pela Polícia; cachorro é resgatado

A "casa abandonada" de Margarida Bonetti foi alvo de um mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira (20), em ação da Polícia Civil de São Paulo. A mulher estava no local, resistiu à entrada dos agentes e entrou em luta corporal contra policiais que levaram um cachorro da casa, anteriormente autuada por falta de limpeza. As informações são do Uol.

Luísa Mell e funcionários de seu instituto de proteção animal acompanharam o momento. O cachorro foi levado a um abrigo. A ativista transmitiu o momento em live nas redes sociais.

Margarida Bonetti resistiu à operação policial e não queria entregar cachorro; assista:

Abordada, Margarida gritou diversas que vezes que as pessoas "querem acabar" com a vida dela. "Vocês querem tirar tudo de mim", disparou a paulista. Em vídeo, é possível ver o momento que ela toma o animal dos braços de Luísa Mell e avisa que ela "não pegará mais um", referindo-se aos outros cachorros resgatados semanas atrás pelo instituto da ativista.

Leia também Dahiana Araújo Por que as casas abandonadas nos fascinam há tempos

A Polícia entrou no imóvel, em Higienópolis, para saber se Bonetti tem distúrbio psiquiátrico e se foi vítima de abandono de incapaz. No fim, encontraram um cachorro. A companhia de energia elétrica também foi ao local apurar a denúncia

Anteriormente, mais de R$ 83 mil foram bloqueados das contas bancárias de Bonetti, após decisão da Justiça de São Paulo.

"Mulher da casa abandonada"

A história de que Margarida e o marido, Renê Bonetti, mantiveram uma empregada doméstica em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos foi contada no podcast "A Mulher da Casa Abandonada", produzido pelo jornalista Chico Felitti para a Folha de São Paulo.