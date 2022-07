'Mulher da casa abandonada' tem R$ 83,8 mil bloqueados pela Justiça de São Paulo

Cerca de R$ 83,8 mil foram bloqueados das contas bancárias de Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti, mais conhecida como "mulher da casa abandonada", após decisão da Justiça de São Paulo.

Margarida é tema do podcast 'A Mulher da Casa Abandonada', produzido pelo jornalista Chico Felitti para a Folha de S. Paulo. Ela esteve na lista de procurados do FBI, acusada de ter submetido uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão por duas décadas.

O bloqueio foi determinado pela juíza Paula Velloso Rodrigues Ferreri ainda em abril deste ano e a motivação seria um processo movido pelo Condomínio Três Barões, localizado na avenida Angélica, em Higienópolis. As informações são do Uol.

Conforme o processo, Margaria seria proprietária de um apartamento de 103 metros quadrados no edifício, imóvel que lhe foi doado por um parente em 1988.

O processo tem como alvo uma multa que Margarida recebeu em 2015. Na época, uma parente dela, que mora no imóvel, teria sido flagrada rabiscando o hall do andar do apartamento. Por conta disso, o edifício cobra total de R$ 7.800, incluindo a multa e o ressarcimento pelas despesas com a pintura do hall, além dos juros, dos honorários advocatícios e das custas do processo.

Os R$ 83,8 mil bloqueados vieram de duas contas bancárias mantidas pela "mulher da casa abandonada". Dessa forma, os valores cobrados serão penhorados e a diferença será devolvida para Margarida.

"A mulher da casa abandonada"

Chamada Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti, "a mulher da casa abandonada" é filha do médico paulistano Geraldo Vicente de Azevedo e neta de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, este último conhecido como o Barão de Bocaina.

Ela vivia na mansão que pertenceu ao pai. Ele e a esposa, Maria de Lourdes Danso Vicente de Azevedo, moravam no casarão que é mote do podcast.

O pai faleceu em 1998, aos 91 anos, enquanto a mãe viveu na casa até 2007, quando faleceu aos 93. Antes do retorno da filha dos EUA, ela recebeu visita de outros filhos e, após a morte, a casa entrou em disputa judicial.

Segundo a irmã de Margarida, ela fugiu da casa após uma janela do imóvel ser atingida por um tiro.