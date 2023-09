Átila morre em 'Elas por Elas'? Saiba como destino do personagem altera trama na novela

O personagem Átila morreu, no capítulo exibido nessa terça-feira (26), na novela 'Elas por Elas', da TV Globo. Interpretado pelo ator Sérgio Guizé, o coach de executivos tem uma vida curta na trama, mas decisiva, pois a morte muda o rumo da história, além dos destinos de Lara (Deborah Secco) e de Taís (Késia).

No episódio, ele falece nos braços da namorada após ela descobrir que ele não se chamava Herbert e que era casado com Lara, sua amiga de infância. O segredo de que ele vivia uma vida dupla é revelado durante festa realizada na casa da personagem de Deborah Secco.

Inicialmente, Taís fica em estado de choque, mas decide manter o romance com o marido da amiga em segredo. "Só não te desmascaro aqui, agora, porque a Lara não merece. Herbert!", disse ao cafajeste.

Após a festa, a modelo vai até o apartamento de Átila para buscas suas coisas. No entanto, ele também chega no local e tenta fazer as pazes com a amada. "Sou um homem decente, me apaixonei por você", argumenta.

Contudo, Taís se desvencilha e diz que o odeia. E, inclusive, o acusa de ter enganado outras mulheres. Em resposta, Átila afirma que Taís é a mulher da sua vida e diz que terminará o casamento com Lara, mas a modelo dá um fim no namoro. "A nossa história acaba aqui."

Em seguida, o empresário passa mal. Sem ar, cai no sofá e Taís tenta socorrê-lo, mas já é tarde demais e ele morre nos braços dela.

No próximo capítulos, o falecimento de Átila fará a modelo se aproximar de Renée (Maria Clara Spinelli), que passa a ser sua confidente. Enquanto isso, Lara, mesmo arrasada com a morte do companheiro, descobre que ele tinha uma amante e tenta, com a ajuda de Mário Fofoca (Luís Gustavo), descobrir quem era.