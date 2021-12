Astro de 'Sex and the City', Chris Noth é acusado de abuso sexual e nega

O ator Chris Noth negou as acusações de que teria abusado de duas mulheres em 2004 e 2015. Segundo ele, ambos os encontros foram consensuais. As denúncias contra o astro da série norte-americana "Sex and the City" foram divulgadas pelo Hollywood Reporter na quinta-feira (16).

O artista emitiu uma nota em resposta a publicação, em que as mulheres, que não são identificadas, descrevem episódios de violência sexuais envolvendo ele em Los Angeles e em Nova York, nos anos de 2004 e de 2015.

"As acusações feitas contra mim por pessoas que conheci há anos, mesmo décadas atrás, são categoricamente falsas. Essas histórias podem ter sido de 30 anos atrás ou de 30 dias atrás — não sempre significa não — essa é uma linha que nunca cruzei. Esses encontros foram consensuais", disse o ator em um comunicado.

"É difícil não questionar o timing de essas histórias virem à tona. Eu não sei ao certo o porquê de elas aparecerem agora, mas eu sei de uma coisa: eu não agredi essas mulheres", acrescentou.

Noth interpreta o Mr. Big na série da HBO, e também está na nova sequência da produção "And Just Like That", que estreou no último dia 9.

As duas mulheres declaram à Hollywood Reporter que o retorno de Noth à franquia provocou memórias das experiências com ele anos atrás.

'Predador sexual'

A atriz e diretora Zoe Lister-Jones revelou, em uma postagem nas redes sociais, que Chris Noth é um "predador sexual". Ela já foi funcionária em uma boate onde ele era um dos sócios e chegou ainda a contracenar com o ator em episódio da série "Law & Order". Ela relata ter testemunhado o comportamento que classifica como "inapropriado" do antigo chefe e colega.

Segundo Lister-Jones, Noth assediava uma outra funcionária da boate. Ela ainda relata que o ator trabalhava embrigado no set da série policial, e chegou a cheirar seu pescoço.

“Durante a minha cena sendo interrogada ele manteve um cantil com 650 ml de cerveja debaixo da mesa para beber entre cada take, ele ficou próximo de mim, cheirou meu pescoço e sussurrou ‘você cheira bem’. Eu não disse nada. A minha amiga na boate não disse nada. É muito raro que façamos isso”, relatou aos seguidores.