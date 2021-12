Avril Lavigne, Green Day e Fall Out Boy são confirmados no Rock in Rio 2022; veja datas

Mais cinco atrações do Rock in Rio 2022 foram anunciadas nesta quinta-feira (16): Avril Lavigne, Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial.

Todos os atos acontecem no dia 9 de setembro. Avril é a única novidade no Palco Sunset, enquanto os outros artistas ficam no Palco Mundo.

Hey, hey, you, you! Olha só quem é a headliner do Palco Sunset no dia 09/set: @avrillavigne!

Mal posso esperar pra ouvir “Sk8er Boi”, “He Wasn’t” e outros sucessos em alto e bom som na Cidade do Rock! 🤘#AVRILnoRockinRio #PalcoSunset #RockinRio2022 #EuVou pic.twitter.com/rh619NiFjx — Rock in Rio (@rockinrio) December 17, 2021

O Rock in Rio 2022 está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

Veja a programação do Rock in Rio 2022:

Shows do Palco Mundo do Rock in Rio 2022:

Iron Maiden , Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro) Post Malone , Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro) Justin Bieber , Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

, Demi Lovato e Iza (4 de setembro) Guns N' Roses e Måneskin (8 de setembro)

e Måneskin (8 de setembro) Green Day , Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial (9 de setembro)

, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial (9 de setembro) Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan (10 de setembro)

Camila Cabello, Bastille e Djavan (10 de setembro) Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)

Shows do Palco Sunset do Rock in Rio 2022:

Joss Ston e, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro)

e, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro) Avril Lavigne (9 de setembro)

(9 de setembro) CeeLo Green (10 de setembro)

(10 de setembro) Ludmilla e Macy Gray (11 de setembro)