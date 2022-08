Ashton Kutcher revela ter tido doença que o deixou sem andar e enxergar: 'sorte estar vivo'

O ator estadunidense Ashton Kutcher, 44 anos, revelou que teve uma vasculite rara, responsável por deixá-lo sem ver, ouvir ou andar. "Tenho sorte de estar vivo", afirmou durante uma entrevista exclusiva ao Acess Online.

A conversa começou com foco no novo episódio da série da National Geographic, "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge". As informações são do Metrópoles.

“Dois anos atrás, eu tive essa forma estranha e super rara de vasculite que, tipo, derrubou minha visão, minha audição, meu equilíbrio”, detalhou Ashton. Devido à doença, precisou passar um ano em tratamento para se recuperar.

Ashton Kutcher Ator “Você realmente não aprecia até que se vá, até que você diga: ‘eu não sei se vou conseguir ver de novo, não sei se vou conseguir ouvir de novo, não sei se nunca mais vou poder andar. Tenho sorte de estar vivo".

Após reabilitação, Ashton ainda revelou que busca evitar que obstáculos atrapalhem sua vida e carreira. “No minuto em que você começa a ver seus obstáculos como coisas feitas para você, para lhe dar o que você precisa, então a vida começa a ficar divertida, certo?".

"Você começa a surfar em cima de seus problemas em vez de viver debaixo deles”, concluiu.