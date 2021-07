Ashton Kutcher e Mila Kunis revelam hábito de não tomar banho diariamente: 'não precisa'

O casal de atores Ashton Kutcher e Mila Kunis revelaram que não tomam banho todos os dias. A declaração, que chocou as redes sociais, foi concedida em entrevista ao podcast norte-americano 'Armchair Expert'.

O programa é comandado pelos apresentadores Dax Shepard e Monica Padman, e o assunto teria se iniciado após comentário dos dois sobre como usar sabonete diariamente pode retirar óleos naturais do corpo.

Prontamente, Mila e Ashton concordaram com o comentário, revelando também que não dão banho nos filhos diariamente, por não ser necessário. "Quem ensinou vocês a não se lavarem?", comentou Padman surpresa.

Hábito de criança

Mila Kunis revelou que o hábito não é atual. "Eu não tive água quente quando era criança, então não tomei muitos banhos", explicou.

Conforme o casal, a mesma linha de higiene é seguida com os filhos dos dois, os pequenos Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, de 4. Na internet, usuários brincaram com a declaração.

Foto: reprodução/Twitter

"Se você pode ver a sujeira neles, limpe-os. Do contrário, não precisa", completou Ashton Kutcher. Do hábito próprio, ele revelou que lava apenas as axilas e virilha diariamente.

"Não fomos aqueles pais que dão banhos em seus recém-nascidos sempre", disse Kunis. Além disso, Kutcher revelou que quando faz exercícios físicos joga apenas água no rosto "para tirar os sais".