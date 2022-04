'Aqui é selva, tem que estar preparado', diz Fernando Fernandes sobre o 'No Limite 2022'

Acampamento debaixo de sol escaldante e chuva intensa. Animais selvagens, praias, mangues, rios e dunas. Esse o cenário de "No Limite 2022", que estreia no próximo dia 3 de maio na TV Globo, na fictícia Praia Dura. Apresentado por Fernando Fernandes, atleta paraolímpico e ex-BBB, a 6ª temporada promete ser "mais desafiadora e extrema".

Durante coletiva de imprensa na noite desta segunda-feira (25), o apresentador falou sobre os desafios do novo ano, que voltará com 24 participantes anônimos.

O atleta de paracanoagem contou que o "já deu para sentir que vai ser bem duro para todos", após a chegada no local de gravações. Questionado sobre a preparação do novo elenco, que não será de famosos, Fernando aposta que eles trabalharam ainda mais.

Fernando Fernandes Atleta paraolímpico e apresentador Eles são fãs do programa, conhecem as provas e sabem o que vão encontrar aqui. Aqui é selva, se você não estiver preparado, não vai sobreviver! Todos têm que estar preparados. Não só fisicamente, mas psicologicamente

"Vivendo no limite"

Participante do Big Brother Brasil (BBB) 2, Fernandes avaliou que sua vida "foi forjada para estar aqui [em No Limite]". Ele, que inclusive tem uma casa em na praia de Taíba, Litoral Oeste do Ceará, sempre viveu perto da praia de locais mais "selvagens".

"Vivo onde a natureza também é selvagem e tenho de criar minhas formas de viver, pois sou cadeirante. Se eu não estiver bem fisicamente o tempo inteiro eu não sobrevivo. Eu me preparei como se estivesse indo para a final de um campeonato mundial de canoagem", conta.

Fernandes avalia que a representatividade dele como pessoa com deficiência e cadeirante é "gigante" para o reality show.

"Acho que estou aqui pelos meus méritos de atleta, apresentador e comunicador, e não pela cadeira de rodas. É o momento de falar de um assunto que muitas vezes é marginalizado e lidar de uma forma bem natural para isso ser visto com outros olhos", diz.

Para ele, "foi um grande prazer" ser convidado para a atração. "Eu vivo no limite", disse Fernando Fernandes para Boninho quando recebeu a oportunidade: "Minha vida é fazer com que as pessoas que estão ao meu redor se desafiem e busquem seus limites".

"Foi um grande prazer quando fui convidado. Sempre quis participar do programa, mas não imaginava que ia estar como apresentador. E pra mim não tem moleza também. Vai vir uma temporada mais desafiadora, mais extrema. Eu sempre levei uma vida mais extrema, onde estou puxando meus limites", comenta.

Elenco diverso

LP Simonetti, diretor artístico de "No Limite", comentou que "não é fácil trabalhar na locação", mas que o elenco diverso irá ser a maior atração da temporada, que tem a convivência como o maior desafio.

"Tem gente do Brasil inteiro. Pessoas muito interessantes e público terá surpresas, pois nosso elenco é diverso e inclusivo", avaliou Simonetti na coletiva.

Para Angélica Campos, diretora-geral do reality, a certeza é que eles conseguiram o elenco ideal. "Passamos meses selecionando, e hoje nós temos gente de todo o Brasil, de todas as idades, com todos os tipos de corpos. Não tem ninguém fazendo corpo mole aqui. Acho que a gente conseguiu o queria".

Eliminados

Com três episódios semanais — terças, quintas e domingos — contra apenas dois no ano passado, "No Limite 2022" terá 20 episódios, segundo LP Simonetti. Uma novidade é o programa dos domingos. Após o "Fantástico", os dois eliminados da semana se encontram com a apresentadora Ana Clara Lima.

Os participantes irão comentar os melhores momentos de experiências e repercutir os acontecimentos mais marcantes das provas e do acampamento.