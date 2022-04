Participantes No Limite 2022: saiba quem são os confirmados

Os participantes do programa "No Limite 2022" serão revelados nesta terça-feira (26). A TV Globo exibirá um "episódio zero" como pré-estreia do reality. O especial contará com 20 minutos de duração e terá mais informações sobre os participantes.

Neste ano, o elenco é composto por 24 anônimos. O episódio ainda mostrará alguns detalhes das provas da temporada. A pré-estreia ocorre às 22h30 da próxima terça, logo após a novela "Pantanal". A final do BBB 22 começa às 22h50 e se estende até 00h50.

Confira os participantes do "No Limite 2022"

A lista de participantes do reality show será divulgada neste link.

Quando estreia o programa?

A estreia oficial da 6ª temporada de No Limite ocorre no dia 3 de maio. O programa terá três episódios por semana, às terças, quintas e domingos. O vencedor leva um prêmio de R$ 500 mil.

Fernando Fernandes

Apresentado por Fernando Fernandes, atleta paraolímpico e ex-BBB, a 6ª temporada promete ser "mais desafiadora e extrema". Durante coletiva de imprensa na noite da última segunda-feira (25), o apresentador falou sobre os desafios do novo ano. O atleta de paracanoagem contou que o "já deu para sentir que vai ser bem duro para todos", após a chegada no local de gravações.

Para Angélica Campos, diretora-geral do reality, a certeza é que eles conseguiram o elenco ideal. "Passamos meses selecionando, e hoje nós temos gente de todo o Brasil, de todas as idades, com todos os tipos de corpos. Não tem ninguém fazendo corpo mole aqui. Acho que a gente conseguiu o queria".

Eliminados

O "No Limite 2022" terá 20 episódios, segundo o diretor artístico LP Simonetti. Uma novidade é o programa dos domingos. Após o "Fantástico", os dois eliminados da semana se encontram com a apresentadora Ana Clara Lima.