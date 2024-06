Apresentador Fernando Rocha revela diagnóstico de grave doença: 'Pode ser evitada'

O ex-apresentador da Globo, Fernando Rocha, de 57 anos, revelou que foi diagnosticado com herpes zoster, doença causada pelo vírus varicela-zoster (VVZ).

Segundo o relato do comunicador em vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (27), os sintomas iniciaram há cerca de uma semana. A doença pode causar muitas dores e lesões na pele e, em casos mais graves, até perda de visão.

Fernando começou o vídeo fazendo um alerta aos seguidores sobre a enfermidade.

"Queria dar um depoimento sobre uma doença que estou enfrentando esses dias chamada herpes zoster. Se você já teve catapora, tem mais de 40, 45 anos, você pode ter herpes zoster. É uma doença que acontece também com relação à baixa imunidade, fatores emocionais. Mas, enfim, esse vírus da catapora, chamado varicela-zoster, fica armazenado no corpo, esperando uma janela de oportunidade", iniciou o apresentador.

Ele comentou sobre as dores causadas pela doença e afirmou já estar medicado.

"Sem saber precisar exatamente o que foi, mas estou com herpes zoster há cerca de uma semana. Já tomei os remédios antivirais que são necessários durante uma semana e agora estou encarando as sequelas dessa doença que é a dor. Mas é uma dor muito grande. É uma dor lancinante, é como se fosse uma espada fincando na parte da costela", contou.

Fernando associou a doença a fatores emocionais e ainda aconselhou os seguidores a se vacinarem contra o herpes zoster como forma de prevenção.

"E tem a ver com as emoções que a gente guarda na vida, que vão se acumulando, enfim, não sei dizer, mas são variações emocionais. Mas meu depoimento é só para dizer o seguinte: tem vacina para herpes zoster. A vacina é oferecida só na rede particular, custa caro, cerca de R$ 800 e são duas doses. Mas a dor por pegar essa doença é muito grande", concluiu.

O que é herpes zoster

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o herpes zoster, chamada popularmente de cobreiro, é causado pelo Varicella zoster vírus (VZV) ou herpesvírus humano tipo 3, o mesmo que causa a varicela.

A doença é mais comum em pessoas idosas, e tem origem na reativação do vírus após a primeira ocorrência de varicela. Várias condições estão associadas ao aparecimento do herpes zoster, como baixa imunidade, câncer, trauma local, cirurgias da coluna e sinusite frontal.

A dor é o sintoma mais importante no herpes zoster. Ela costuma preceder o aparecimento das lesões e pode persistir por várias semanas ou meses após a resolução das lesões. A característica mais marcante é a distribuição e localização da erupção, que costuma ocorrer do mesmo lado do corpo.

A doença pode ser tratada com analgésicos e drogas antivirais. É possível se prevenir por meio de vacinação.