Apresentador e ex-Big Brother Nuno Graciano morre ao passar mal em banheiro de bar

Morreu aos 54 anos o apresentador Nuno Graciano, após sofrer um infarto no banheiro de um bar em Cascais, em Portugal, na última quinta-feira (7). Nuno é ex-participante do Big Brother, tendo participado da edição portuguesa do reality apenas para famosos.

"Estava em um café, se sentiu mal, foi ao banheiro e demorou um tempo a mais do que o normal. Quando foram ao banheiro, a porta estava trancada e foi difícil de abrir", contou uma amiga do artista, Cinha Jardim.

De acordo com o jornal "Diário de Notícias", o apresentador ficou internado e em coma por três dias em Lisboa.

Nuno, que era conhecido como "Tio Careca", foi importante para a TV local, comandando programas na emissora SIC. "O apresentador foi uma figura incontornável na história da televisão", diz a emissora em um comunicado sobre o falecimento.

Formado em Ciências do Desenvolvimento e Cooperação, atualmente estava fora da TV e administrava duas empresas próprias, uma de produção de queijos na serra da Estrela, e outra de negócios imobiliários.

Segundo alguns colegas famosos portugueses, Nuno estava triste depois de ter perdido espaço na programação fixa na TV. "Ter ficado sem trabalhar acabou com ele", disse a socialite portuguesa Lili Caneças, ao "JN" português. "Nuno morreu de tristeza por não ter lugar na televisão. Mas agora começam as homenagens", provocou António Barreira, roteirista e amigo.