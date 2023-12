Influencer SilverCop tem casa invadida e esposa grávida refém: 'bateram na minha mulher'

Derick Silverio, o SilverCop do YouTube, onde tem quase três milhões de seguidores, relatou que criminosos invadiram a sua casa em Paranavaí, no Paraná, fazendo sua mulher grávida de refém na tarde do último sábado (9).

De acordo com o influencer, sua esposa foi agredida pelos criminosos. "Bateram na minha mulher grávida! Meu filho pequeno dentro de casa e os caras fazendo um bagulho desse", disse Derick, que também ameaçou os bandidos: "Vou mostrar a cara de todo mundo e fod*-se, placa de carro, tudo. E é o seguinte: pode preparar o velório".

"Estava fora do Brasil, acabei de chegar. Estou no aeroporto de Maringá, indo para a minha cidade. Acabaram de entrar no meu 'barraco' e acabaram com tudo", complementou o influencer.

No instagram, SilverCop compartilhou imagens da câmera de segurança da casa. Nos registros, é possível ver quatro homens fortemente armados invadindo a residência às 05 da manhã.

O influencer mostrou ainda gravações de tela da conversa com sua mulher. "Amor fala comigo, pelo amor de Deus. Tá só eu e a babá aqui em casa, eu não sei o que fazer. Os caras me bateram falando que era polícia. Me empurraram, estou toda machucada", disse ela em áudios cerca de 20 minutos depois da invasão.

A esposa de Derick passou a sentir dores e contrações em decorrência do susto. Ela contou também que os suspeitos levaram pertences e procuravam pelo influencer.

Não há informações sobre o paradeiro dos criminosos.