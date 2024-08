Apresentador de TV tem ataque de pânico ao vivo e explica crise; veja

O apresentador do tempo australiano Nate Byrne interrompeu o quadro que apresenta no ABC News Breakfast por conta de uma crise de pânico, na manhã dessa terça (13). O caso aconteceu ao vivo, e ele logo recebeu apoio da também apresentadora Lisa Millar.

"Alguns de vocês devem saber que ocasionalmente sou afetado por ataques de pânico e, na verdade, isso está acontecendo agora", disse ele no ar. Logo após isso, as câmeras cortaram a imagem e Lisa continuou a apresentação.

Veja:

O australiano comentou sobre o que teria ocorrido em entrevista à BBC, explicando que teve alguns gatilhos ao ficar posicionado em frente a um local específico. "Quando cheguei à parede, percebi que estava um pouco sem fôlego. E sei que aquela posição específica é um gatilho para ataques de pânico. E começou", relatou.

"É uma resposta fisiológica. Meu corpo começa a formigar, começo a suar. Tudo no meu corpo grita: 'Corra, vá, saia'", continuou.

Outros ataques

Após o ataque televisionado de Byrne, Millar mostrou um artigo que ele havia escrito em 2022 sobre o primeiro ataque de pânico. O texto citava como a situação mudou a visão dele sobre saúde mental.

Veja também Zoeira Conheça Nick Cruz, participante do 'Estrela da Casa' que revelou ser um homem trans Zoeira Davi Brito, campeão do BBB 24, revela ter desistido do sonho de ser médico

"Enquanto eu estava ali, sob as luzes do estúdio, conversando com as pessoas, tomando café da manhã, meu coração estava acelerado, estava ofegante e o suor escorria por todos os poros enquanto meu cérebro gritava 'Corra'", disse ele no artigo.

O apresentador Michael Rowland também compartilhou um vídeo do caso e revelou que Byrne estava bem.