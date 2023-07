Após ser internada, Isadora Cruz já tem previsão de volta às gravações de novela

A protagonista da novela 'Guerreiros do Sol', Isadora Cruz, já tem previsão para retornar às gravações após ser afastada para tratar uma infecção no rim. Atualmente, os trabalhos do folhetim seguem nos Estúdios Globo, no Rio, mas devem ocorrer em cidades do Nordeste. A atriz tem previsão de retorno para a próxima semana, segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Na trama, que é uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita, Isadora viverá Rosa, que será casada com o coronel Eloi (José de Abreu), mas depois se apaixonará por Josué (Thomás Aquino). A novela tem autoria de George Moura e Sergio Goldenberg.

Alerta nas redes

A atriz usou as redes sociais após a internação citando o problema de saúde, em uma espécie de alerta aos seguidores.

Segundo ela, tudo se iniciou com dores nas costas, o que não havia demonstrado a gravidade do problema. Isadora revelou que, se não tratada adequadamente, a infecção pode levar a uma insuficiência renal crônica.

"Tentei algumas terapias, e a dor persistia. Mas, como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem", pontuou no relato, reforçando também que as fortes dores vieram em seguida.

"Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente, as mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato de a uretra ser naturalmente mais curta. É uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa e, se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou, em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos", alertou.