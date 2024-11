Após rumores sobre saída do SBT, Raul Gil se manifesta: ‘O dia que tiver que sair, vou falar'

Após rumores de que o Programa Raul Gil deve deixar a programação do SBT no fim deste ano, o apresentador da atração que está no ar há 14 anos se pronunciou. “No dia que eu tiver que sair do SBT, eu vou falar pra todo mundo, tá bom?”, pontuou em um vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram.

“Vocês tão preocupados achando que o Raul Gil vai embora, que é o último programa. Eu falei que era o último programa do ano. Já gravei, tô gravando programa de Ano Novo, já gravei programa de Natal, depois vou pegar umas férias. E 2025 é outro ano. O dia que eu tiver que sair do SBT eu vou falar pra todo mundo, tá bom?”, disse o apresentador em um vídeo.

O contrato referente ao programa é de parceria com o SBT, com a divisão de lucros após o pagamento das despesas. Segundo noticiou o NaTelinha, do UOL, o distrato não teria sido assinado ainda, porém a emissora e Raul Gil já teriam conversado para encerrar a atração e o vínculo. Os funcionários estariam preocupados com a situação.

O programa de Raul Gil fazia parte do início do horário nobre e foi realocado para meio-dia de sábado - uma faixa de programação que não chega aos lares de todo o País. O faturamento teria sofrido queda após a mudança.

Aposentadoria de Raul Gil

A informação que corre nos bastidores estaria em linha com uma declaração do próprio Raul Gil feita em março deste ano, em uma participação no Domingão com Huck. Na ocasião, Gil disse que iria se aposentar no fim deste ano. “Eu me aposento em 2024. Não faço mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano e parar”.

Em outubro deste ano, porém, Raul Gil disse em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili que “só se aposentaria quando morresse”.

“Eu não. Aposentar só quando eu morrer. Eu já pensei em me aposentar, mas não dá. Eu nasci e o palco é minha vida”. Ele até lembrou durante a entrevista sobre o que tinha falado no Domingão com Huck. “Eu já falei lá no Luciano Huck, eu estava pensando em parar. Mas eu não vou parar mais, não”.