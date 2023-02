Após prótese gigante de silicone explodir, Influenciadora diz que vai 'voltar ao corpo natural'

A influenciadora digital Mary Magdalene, conhecida mundialmente pelo vício em cirurgias plásticas, revelou que uma de suas próteses gigantes dos seios explodiu recentemente. Segundo ela, por conta do problema, irá "voltar ao corpo natural" e realizar nova cirurgia para remover as diversas próteses no corpo.

Mary publicou fotos e vídeos nas redes sociais, mostrando como está os seios com o implante apenas na mama esquerda.

No total, Magdalene já gastou mais de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil) em dezenas de cirurgias plásticas em todo o corpo, incluindo os implantes gigantes nos seios, que pesam mais de 10kg, e três aumentos no bumbum.

Ela, inclusive, disse que estava com a mobilidade reduzida por conta do peso das mamas e necessitava de cadeiras de rodas em aeroportos para conseguir se locomover.

Magdalene também já realizou plásticas no nariz, transferência de gordura, lipoaspiração no corpo e rosto.

Nas redes sociais, a influenciadora contou que já fez procedimentos de forma ilegal porque médicos se recusaram a fazer novas cirurgias. No relato, ela diz que "quase morreu" após o produto começar a estragar dentro de seu corpo.