Após pedido de casamento, Cláudia Rodrigues e Adriane Bonato celebram primeiro Dia dos Namorados

Momento muito esperado, como definem, a atriz Cláudia Rodrigues e a empresária Adriane Bonato celebram o primeiro Dia dos Namorados, neste domingo (12) com direito a declarações e beijos. A atriz, recentemente, pediu a volta do convívio com Adriana e chegou a propor casamento.

As duas compartilharam a felicidade de estarem lado a lado na data com vídeo publicado nas redes sociais de Adriane. Confira:

O relacionamento das duas foi oficializado publicamente nesta semana após cerca de 10 anos de convivência numa parceria profissional. Em vídeo, a atriz agradeceu à amada e lhe pediu em casamento.

"Queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento", disse a atriz.

Cláudia Rodrigues cuida do quadro de esclerose múltipla há 22 anos e encontrou em Adriane um suporte importante na última década, como faz questão de agradecer e ressaltar.

Em março deste ano, Adriane divulgou um comunicado sobre o fim da parceria comercial entre as duas, após mais de nove anos trabalhando juntas. No entanto, como detalhou Claudia, o período foi o mais feliz da vida.

"Não estou preocupada com o que vão falar de mim"

Cláudia descreve Adriane como um anjo da guarda, que cuidou da carreira e cuida da vida da atriz.

"O que vocês não sabem é que esses dez anos foram os melhores dez anos da minha vida. Nunca fui tão feliz, tão bem cuidada. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum", frisou.

Em publicação, Claudia a pediu em casamento. "Não estou preocupada com o que vão falar de mim, o que vão pensar, só quero é ser feliz do lado de uma pessoa que me deu a vida. E o desejo de continuar lutando todo dia. Dri, volta, eu te amo muito. Casa comigo? Estou te esperando".

