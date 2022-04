Após festa do BBB, Natália briga com brothers por água

Natália Deodato confrontou os colegas de confinamento ao ser criticada por gastar água em excesso após a festa Quinto Andar na madrugada deste domingo (3). A designer elevou o tom de voz e armou um barraco com os demais enquanto os aliados tentavam conter os ânimos da sister.

Tudo começou quando a mineira, sob efeito de álcool, estava no chuveiro com Eslô. Douglas percebeu que a água estava acabando e alertou a dupla, mas Natália o xingou. "Ah, vai tomar no c*".

Gustavo aparece em seguida e também chama a atenção, e os dois protagonizam uma nova discussão. "Veio aqui balançar o beiço por quê?", questionou. "Porque eu vou me foder se você usar água a mais, p****", rebateu o líder.

Natália negou que o comportamento prejudicaria a casa e o investidor se revoltou. "Claro que vai, Natália! Consciência social, p****! Tá louca?", disse.

"Minha vontade era deixar a água ligada", retrucou a mineira, sendo interrompida por Jessilane. "Vai deixar a gente no 'tá com nada' por uma bobagem dessa?".

Em seguida, Natália prometeu vigiar o banho dos brothers. "A partir de hoje vou fazer questão de ficar aqui parada, vendo o banho de todo mundo, cuidando da água". Jessi e Eslô, que cuidavam da sister, concordaram para evitar o prolongamento da discussão.