Após fazer cirurgia por uso excessivo de cigarro eletrônico, Doja Cat cancela shows

A cantora Doja Cat anunciou nessa sexta-feira (20) que precisou cancelar a turnê, após passar por uma cirurgia de urgência nas amígdalas por uso excessivo de cigarro eletrônico.

Pelo Twitter, a cantora informou que o procedimento "é de rotina, mas recuperação vai levar um tempo por causa do inchaço".

"Isso significa que vou ter que cancelar minha participação em festivais neste verão, assim como a turnê com o The Weeknd. Me sinto horrível por isso, mas mal posso esperar para isso curar", disse.

Ainda na quinta-feira (19), Doja falou que a garganta estava machucada, com abcesso, e que médico precisou cortar a amígdala esquerda.

Uso excessivo de 'vape'

Contudo, de acordo com a própria Doja, o problema foi causado pelo uso excessivo de cigarro eletrônico, o 'vape', e vinho e que o problema vem acontecendo desde antes do Billboard Music Awards.

Na ocasião, a cantora esqueceu que estava tomando antibióticos, o que ocasionou inchaço nas amígdalas. Doja afirmou que está largando o 'vape'.

"Então, é como imaginar toda aquela m* venenosa estranha no vape penetrando na ferida completamente aberta na minha garganta".