Evanescence anuncia saída de guitarrista Jen Majura: 'não foi minha decisão'

A banda americana Evanescence anunciou que a guitarrista Jen Majura sairá do grupo nesse sábado (21), por um post no Instagram. A musicista integrou a banda desde 2015 no lugar de Terry Balsamo.

"Foi um capítulo muito especial na banda com nossa querida amiga Jen Majura, mas decidimos que é hora de seguirmos caminhos separados. Nós sempre vamos amá-la e apoiá-la e mal podemos esperar para ver o que ela fará a seguir", escreveram no post.

A banda afirmou ainda que, nos próximos dias, a nova formação do grupo será anunciada e que estão nos ensaios da próxima turnê.

Também pelo Instagram, Jen confirmou que a decisão não partiu dela mesma. "Não tenho ressentimentos contra ninguém, e desejo tudo de bom ao Evanescence. Tenho permissão para carregar lindas memórias desses últimos anos, sou grata".