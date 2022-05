Criticado, Enzo Celulari rebate críticas por foto com morador de rua: “ele autorizou”

O digital influencer Enzo Celulari fez questão de rebater críticas dos seguidores e, na noite desta sexta-feira (20), mandou um recado para quem costuma deixar mensagens ofensivas em suas redes sociais.

O filho do ator Edson Celulari e da atriz Claudia Raia compartilhou cliques da ação solidária durante a noite, quando fazia um forte frio na cidade de São Paulo.

Em uma das imagens, o jovem aparece ao lado de um morador em situação de rua.

Ele explicou que a imagem foi feita com autorização e a pedido do próprio morador. O digital influencer disse que, ao lado de outras pessoas, levou alimentos e cobertores para as pessoas desabrigadas.

“No frio de ontem à noite, abrigando, aquecendo e alimentando os nossos irmãos em situação de rua. Para os haters de plantão: quem está ao meu lado na primeira foto é o Sr. Francisco. Tiramos essa foto a pedido dele e ele mesmo me autorizou a fazer esse post”, contou.