Após atrito com Davi, do BBB 24, Wanessa dispara: ‘Vamos fazer a gente o feijão’

Após reclamar de Davi e o chamar de manipulador, Wanessa chegou a dizer, na madrugada desta sexta-feira (26), no BBB 24, que o jovem vai ser seu voto ‘vitalício’ ao longo do reality show. Na manhã de hoje, durante conversa no quarto Gnomo, a cantora também chamou Juninho para preparar a comida da casa.

O papo começou com Juninho reclamando que Davi coloca muito sal na comida. “Ele enche de sal, eu já falei para ele 'pega leve no sal’”. Ao escutar, Wanessa disparou: "Vamos fazer a gente o feijão, pelo amor de Deus. Vamos fazer a gente. Não vamos ficar dependendo dele”.

Juninho concorda: "Pois é, ele é muito teimoso, é muito difícil". A sister continua reclamando: "Dane-se, fala 'eu quero fazer o feijão', eu quero fazer o feijão, eu quero fazer o arroz hoje’”.

Davi tinha o costume de preparar a comida dos confinados desde o início do programa, mas passou a receber críticas sobre o desperdício de alimentos.

Nota

Hoje, a equipe que gerencia o perfil de Davi nas redes sociais, emitiu um comunicado dizendo que Wanessa descreveu o brother de maneia errônea durante a madrugada. “É vergonhoso testemunhar o que está sendo disseminado. Wanessa Camargo mais uma vez descreve Davi de forma errônea, abordando um tema de maneira irresponsável e sem considerar as consequências de suas palavras, o que pode prejudicar outras pessoas com tamanhas inverdades”, diz parte do comunicado.