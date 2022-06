Antônia Fontenelle acusa Juliette de usar xenofobia para 'furar fila': 'Vai estudar'

Três dias depois de Juliette desabafar nas redes sociais sobre terem pedido para ela "neutralizar o sotaque" para a dublagem de um filme, a apresentadora Antônia Fontenelle usou os próprios canais para criticar a cantora e a acusar de "se aproveitar" da xenofobia para "furar a fila" de outros profissionais. "Vai estudar, pé no saco", disparou.

Sem citar o nome de Juliette, apenas se referindo a ela como "uma ex-BBB", Fontenelle exemplificou a escolha da paulista Susana Vieira para interpretar a pernambucana Maria do Carmo na novela 'Senhora do Destino'.

"Querida, deixa eu te falar uma coisa. Susana Vieira é carioca. Ela fez a Maria do Carmo, que era uma nordestina. Quando pediram para ela fazer sotaque de nordestina, você acha que ela foi acusar o Aguinaldo Silva ou os diretores da novela de xenofobia? Te manca, vai estudar, para de acusar as pessoas de xenofobia", reclamou a apresentadora.

Xenofobia

Em 2021, após usar o termo "paraíba" para se referir ao DJ Ivis, ao comentar o caso da agressão cometida por ele contra a ex-esposa Pâmela Hollanda, Fontenelle foi acusada de xenofobia por diversas pessoas, inclusive, Juliette.

"Esses 'paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo", disse ela em um comentário. À época, Juliette retrucou: "Não existe 'ser paraíba' e 'fazer paraibada'. Existe ser paraibana/o. (...) Se você quer usar algum adjetivo ruim, use agressor, criminoso", escreveu a cantora.

O caso foi lembrado por Fontenelle nesta segunda-feira (14), ao criticar Juliette no episódio da dublagem. "Ela insiste em ser atriz, cantora, sem estudar. Ela e sua mania de acusar todo mundo de xenofobia. Inclusive, ela me arrumou um problema muito grande com essa palhaçada dela", disse a apresentadora.

Ela continuou: "Existe uma coisa chamada 'personagem', 'perfil de personagem', que é importante que você entenda. O sotaque [da personagem do filme] era nordestino? Não era, se fosse, não teriam pedido para você neutralizar. Isso não tem a ver com xenofobia, querida, tem a ver com arte, coisa que você desconhece. Porque você quer passar na frente, quer furar a fila".

Até o fechamento desta matéria, Juliette não se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais.

Entenda o caso

No último sábado (11), Juliette desabafou que recebeu uma proposta para dublar uma personagem de um filme com projeção internacional e, ao chegar para o trabalho, a primeira coisa que pediram foi para ela "neutralizar o sotaque".

O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter no dia e rendeu até a tag "Sotaque neutro não existe".