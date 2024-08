Ana Maria Braga manda mensagem para Preta Gil em programa: 'te admiro'

No “Mais Você” desta segunda-feira (26), Ana Maria Braga mandou um recado para Preta Gil. O carinho veio em conversa da apresentadora com Tati Machado, que relatou o estado de saúde da filha de Gilberto Gil:

“Ela já tinha sido curada do câncer no intestino, mas, infelizmente, o câncer voltou em quatro lugares do corpo, sendo dois linfonodos, uma metástase e um nódulo no ureter. A Preta já está em tratamento”, disse Tati.

Ana Maria afirmou que estava na torcida para Preta se curar novamente: “Te admiro muito, menina. E tenha certeza: eu e o Brasil inteiro estamos torcendo. Você vai sair dessa! Não tenho a menor dúvida... Com essa força toda e bem atendida como está... Não tenho dúvida nenhuma de que vamos te ver nos palcos daqui a pouco, passando esse perrengue grande aí”.

A apresentadora do “Mais Você” já foi curada do câncer 4 vezes, e já havia deixado uma mensagem de carinho para Preta nas redes sociais, quando a artista revelou por meio de nota na internet que estava internada em São Paulo para retomar o tratamento.

No domingo (25), Preta completou o primeiro ciclo de quimioterapia.