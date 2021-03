Ana Maria Braga é vacinada contra a Covid-19, e comemora nas redes sociais

Ana Maria Braga, de 71 anos, recebeu primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (26), em São Paulo. A apresentadora do 'Mais Você' usou publicação nas redes sociais para comemorar o momento.

Em meio à felicidade, ela aproveitou para alertar os seguidores sobre a faixa de idade que já pode receber o imunizante na capital paulista. "Hoje começa a vacinação de 69 a 71 anos pelo SUS", escreveu, referindo-se ao Sistema Único de Saúde. Ela ainda usou a hashtag #vacinasim.

A publicação já alcançou 300 mil curtidas, até o início da tarde desta sexta, enquanto amigos e fãs da apresentadora deixaram mensagens alegres por conta da imunização.

Foto: reprodução/Instagram

Cantoras vacinadas

A apresentadora se une assim a um grupo de famosos com idade avançada a receber pelo menos uma dose do imunizante. Entre eles estão a cantora Maria Bethânia, de 74 anos, que foi imunizada no dia 22 de março contra a Covid-19 em um drive thru de vacinação, no Parque Olímpico, zona oeste do Rio. "Afinal né", disse a cantora rindo para a enfermeira.

A cantora Rita Lee, de 73 anos, também compartilhou no Instagram o momento que tomou a vacina contra Covid-19, no dia 19 de março. Mesmo tomando a vacina em um sistema drive-thru em um posto em São Paulo, a cantora saiu do carro para receber o imunizante.

Legenda: Rita também compartilhou momento nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Bem-humorada, Rita levantou a manga da camiseta e brincou com a enfermeira: "Olha a tatuagem da velha". A enfermeira disse para a cantora relaxar e aplicou a vacina. "Mãos de fada", elogiou Rita após ser imunizada. No Instagram, a cantora defendeu a vacina e escreveu: "Xô, corona. Xô, negacionistas".

Vacinação nos EUA

Já no dia 18 de março, Leandro Hassum, que tem 47 anos, compartilhou nas redes sociais que foi imunizado contra a Covid-19. O humorista, que mora no estado da Flórida, nos Estados Unidos, comemorou, mas disse que continua preocupado pelos familiares que moram no Brasil.

Legenda: Leandro Hassum foi vacinado nos EUA Foto: reprodução/Instagram

"Estou vivendo um mix de emoções", afirmou. "Muita alegria por ter conseguido me vacinar aqui nos Estados Unidos (sim, já chegou no meu grupo), mas... muito triste por saber que no meu país, que amo e onde vivo também, minha mãe já poderia se vacinar mas... não tem vacina."

"Não dá para ficar feliz por completo sabendo que tantas famílias choram seus familiares", lamentou. "Por incompetência e ineficácia de muitos. Orando muito por todos."

Cantores brasileiros

O cantor e compositor, Caetano Veloso, de 78 anos, também mostrou que se vacinou. Em vídeo publicado, ele escreveu "Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose". Após receber a dose, o cantor garante: "Não é doloroso, não".

O cantor Paulinho da Viola também se imunizou, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. "A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que a cada dia tantas vidas estão sendo perdidas. A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez", publicou o artista, que tem 78 anos, em perfil do Instagram.

"Deixo aqui os meus agradecimentos àqueles que trabalham incessantemente para nos dar esperança, aos profissionais de saúde, ao SUS, ao Instituto Butantan e à Fiocruz. Que mais vacinas cheguem o mais rápido possível a todos os brasileiros", completou o artista na legenda.