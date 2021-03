Elza Soares toma segunda dose da vacina contra a Covid e lamenta mortes

A cantora Elza Soares, 90, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A imunização da cantora ocorreu no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). Mesmo feliz por estar protegida contra a doença, ela lamentou as mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, que já somam mais de 260 mil.



"Essa doeu! Não na carne, mas no peito", afirmou nas redes sociais. "Doeu e dói quando penso nas pessoas que não terão a mesma chance de tomar a vacina a tempo. Quantas famílias sonharam com essa cena, mas não deu tempo."





A cantora havia recebido a primeira dose da vacina no dia 5 de fevereiro. "Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação", escreveu a cantora na ocasião.Elza Soares defendeu a vacina dizendo que toda a população precisa ser imunizada porque merece o direito à vida. Ela comemorou o feito da ciência que, menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), presenteou a todos com a vacina para uma doença que matou tanta gente. "A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação."Nesta quinta, outros famosos também foram imunizados, porém a maioria recebeu a primeira dose. Entre eles, estavam a atriz Suzana Vieira, 78, o cantor e compositor, Caetano Veloso, 78, e o cantor Paulinho da Viola, 78.