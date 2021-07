Ana Maria Braga afirma que não está internada, após testar positivo para Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga, que testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (5), afirmou que não está internada. Ela anunciou o diagnóstico durante o "Mais Você" direto de um quarto de hospital, mas disse que só foi procurar atendimento por precaução.

"Pra deixar bem claro: Eu não fui internada! Eu fui no hospital, pois testei positivo. Só isso!", escreveu Ana Maria no Twitter na tarde desta segunda-feira (5).

Legenda: Ana Maria Braga falou sobre sintomas da doença e disse se sentir bem Foto: Reprodução/TV Globo

Durante sua participação ao vivo no programa matinal, que foi comandado pelo substituto Fabrício Battaglino, a apresentadora de 72 anos afirmou que está bem. Ela já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Sintomas leves

A apresentadora disse ter sentido perdas no paladar e o olfato, sintomas característicos da Covid-19. O teste foi realizado nesta segunda devido a procedimento padrão da TV Globo.

"Mas tô ótima, tô me sentindo bem, tô disposta. Parece uma gripe, sabe a sensação de uma gripe? Mas me sossegaram aqui e falaram: ‘[está] muito leve, já tomou as duas doses [da vacina], mas tem que ficar quietinha. Obrigada por estar aí comigo”, afirmou Ana Maria em conversa com Battaglia.

Ana Maria afirmou que pensou que estava gripada. "Sei lá, a gente nunca espera. Eu nunca penso no pior". Os sintomas iniciaram, segundo ela, "mais ou menos desde quinta passada".