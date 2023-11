Ana Hickmann ouve relato de violência ao deixar filho na escola: 'me deu coragem'

Em meio à repercussão do relato de violência doméstica que sofreu por parte do marido Alexandre Correa e a tentativa posterior de oficializar o divórcio, Ana Hickmann tem ouvido e lido diversos relatos de mulheres que passam pela mesma situação ou por algo semelhante. A apresentadora virou uma espécie de heroína, por sua coragem de sair a público e contar a sua história. De todos os casos, um depoimento em especial a comoveu. Uma mãe de uma aluna, que estuda na mesma escola que o filho dela, Alexandre Jr., chamou-a para conversar, na porta do estabelecimento estudantil, e contar sobre o que tem vivido.

A famosa detalhou o ocorrido durante entrevista dada à Carolina Ferraz, no "Domingo Espetacular" de domingo, 26 de novembro. Este trecho da conversa, no entanto, foi exibido aos telespectadores apenas no "Balanço Geral" de 28 de novembro.

A artista detalhou: "No primeiro dia que fui levar meu filho na escola de manhã, tinham duas mães, e uma delas me falou algo muito forte. Ela me abraçou, ela já tinha mandado mensagem, mas eu não sabia da vida dela. E ela me disse: 'Você me representou quando foi naquela delegacia. Porque eu saí escoltada com meu filho, toda machucada, e eu não pude levar a denúncia adiante porque ainda dependo financeiramente do meu ex-marido. Se eu fizer algo, ele vai tirar a pensão do meu filho e eu vou ficar sem nada. Eu trabalho, mas ainda dependo disso. Quando você fez a denúncia, você me deu coragem de que a gente não precisa mais aturar isso'. Muitas outras vieram falar comigo. Mulheres que trabalham comigo, na rua, nas redes sociais...", disse Ana.

Entenda

Ana Hickmann deu entrada com uma queixa contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal durante uma discussão do casal, ocorrida em 11 de novembro. À Polícia Civil, a apresentadora, que foi socorrida no Hospital São Camilo, em São Paulo, onde se constatou uma contusão no cotovelo esquerdo, contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra o seu braço e ameaçado dar-lhe uma cabeçada. Ela afirmou, em vídeos no Instagram, que pretende retomar a sua vida, lutar pelo filho, e pelos seus negócios.

O empresário admitiu a agressão e disse que se envergonhava do sucedido. Ana Hickmann e Alexandre Correa são casados desde 1998 e pais de Alexandre Jr., de 9 anos.