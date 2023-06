Amigo diz que Gugu se recusava a conviver com Rose Miriam

Walter Wanderley, diretor e amigo pessoal do apresentador Gugu Liberato, registrou em 2019 em uma escritura pública de declaração, divulgada pela revista Veja, detalhes da relação do artista com Rose Miriam, mãe de seus três filhos.

De acordo com ele, Gugu se recusava a conviver com Rose. Em relação aos 37 anos de convivência com o apresentador, Walter declarou que nunca tinha ouvido Gugu falar sobre um relacionamento ou união estável com a médica.

Ele ainda relata no documento que em meados dos anos 2000, ouviu Gugu dizer que tinha vontade de ser pai, porém não gostaria de ter um relacionamento na forma tradicional como um casamento. Ele dizia que um homem deveria plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos.

Na escritura, Wanderley também declarou que Gugu perguntou ao amigo se ele conhecia Rose Miriam, “pois achava que ela poderia ser uma excelente mãe para seus filhos”.

O diretor também disse que costumava acompanhar o amigo em viagens e momentos pessoais, mas nunca viu a médica nessas ocasiões. Wanderley ainda pontuou que Gugu não falava sobre Rose em declarações íntimas e nunca tratou a relação dos dois como uma convivência entre marido e mulher. Nas casas do apresentador, a médica não tinha um quarto destinado a ela.

Ele ainda diz que o apresentador destinou uma casa do Guarujá, no litoral paulista, para quando Rose viajava com os filhos. O artista ainda teria outra casa de veraneio na cidade, "preocupado sempre em não caracterizar qualquer forma de convivência".

Tatuagem

Após a morte de Gugu, em 2019, o diretor, conhecido como Goiabinha, tatuou o rosto do apresentador do peito. "Gugu era meu amigo de toda a vida. Ele sempre esteve do meu lado, dentro e fora da TV. A música diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E é lá que Gugu estará", explicou.

Há alguns dias, o diretor Homero Salles, outro amigo pessoal de Gugu, também teve seu depoimento à Justiça divulgado na mídia. Nele, ele também dizia que o artista escolheu Rose para ser mãe dos filhos dele por confiança.